Japan beëindigt coronanoodtoestand in groot deel land

De Japanse regering heeft in een groot deel van het land de noodtoestand beëindigd. Het gaat om gebieden die niet zwaar zijn getroffen door het coronavirus. De hoofdstad Tokio en de metropool Osaka blijven nog wel grotendeels op slot totdat de uitbraak daar is ingedamd.

Vorige week verlengde de regering de landelijke noodtoestand nog tot 31 mei, met het voorbehoud dat noodmaatregelen eerder konden worden ingetrokken waar dat mogelijk is. De maatregelen worden versoepeld in de gebieden waar het aantal nieuwe infecties stabiel blijft. Mocht het opheffen van de noodtoestand tot fors meer besmettingen leiden, dan volgt een nieuwe lockdown.

In Japan zijn tot nu toe ruim 16.000 besmettingen en bijna zevenhonderd doden geregistreerd sinds de uitbraak van het longvirus, relatief weinig in vergelijking met landen in Europa en de Verenigde Staten.