Japan Airlines verscherpt controle op piloten

Japan Airlines gaat vanaf maandag scherper controleren op het alcoholgebruik door piloten. Aanleiding is de arrestatie van een dronken piloot van de maatschappij vlak voor vertrek van een vlucht vorige maand op het Londense Heathrow Airport.

De luchtvaartmaatschappij introduceert een nieuw soort blaastest voor vliegvelden in het buitenland. Deze is alleen nog in gebruik op Heathrow Airport in Londen en op sommige vliegvelden in Japan. Piloten mogen 24 uur voorafgaand aan een vlucht geen alcohol drinken.

Japan Airlines heeft vaker te maken met dronken piloten. Een woordvoerder van het vliegbedrijf zegt dat er sinds augustus 2017 al negentien zaken zijn geweest waarbij vliegeniers te veel alcohol in hun bloed hadden. Hierdoor vertrokken vluchten te laat.

De piloot die vorige maand werd gearresteerd dronk negen keer meer dan toegestaan.