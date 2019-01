Jammer dat ik die app met alarmsignalen moest verwijderen

Ik heb deze week een waardevolle app van mijn telefoon verwijderd. Die gaf een signaal als ergens in het land luchtalarm klinkt. Maar het leger geeft dit signaal niet langer door aan particuliere apps.

De afgelopen jaren heb ik deze applicatie veel gebruikt. Telkens als ergens in het land luchtalarm klonk, riep mijn iPhone in het Hebreeuws: Kleur rood. Drukte ik op het rode icoontje, dan zag ik de namen van de kibboetsen, mosjaven en steden waar de bewoners de veilige kamers in moesten vluchten.

De uitvinding bood ook de mogelijkheid direct op de radio af te stemmen voor nadere informatie. Was ergens een raket terechtgekomen? Waren er slachtoffers? Is er schade aangericht? De app gaf antwoord op al dit soort vragen.

’s Nachts zweeg het alarm trouwens, want tussen tien uur ’s avonds tot de volgende ochtend zeven uur staat mijn mobiel op ”niet storen”. Maar de volgende ochtend kon ik onmiddellijk weer zien waar er een luchtalarm was geweest.

Ik zorgde er ook voor dat de app op uit of zacht stond als ik bijvoorbeeld de tram instapte. Dat was om te voorkomen dat het schelle geluid medepassagiers de schrik op het lijf zou jagen. Ook hoef ik niet te vrezen dat ik het luchtalarm zou missen als terroristen van Hamas of andere jihadistische groepen een raket zouden schieten naar Jeruzalem, want de gewone, ouderwetse sirenes zijn nog altijd overal in de stad te horen.

Geïnteresseerden uit de hele wereld konden ook een reactie geven. Amerikaanse christenen schreven bijvoorbeeld graag berichten als: „We bidden voor jullie.”

De app werkte niet perfect. Het liet ook een alarm horen als het leger ergens de sirenes testte. Verder gingen de berichten gepaard met veel reclamevervuiling. Toch had de applicatie grote journalistieke waarde.

Vals alarm

Toch heeft het Israëlische leger deze drastische stap genomen om geen signalen meer door te geven, omdat gebruikers klaagden over valse alarms en technische problemen. Het raadt de mensen aan de officiële software te gebruiken van Home Front Command. Dat is de afdeling van het leger die zich bezighoudt met de burgerbescherming.

Deze app heb ik ook op mijn telefoon, maar ik heb deze nog maar weinig gebruikt. De burgerbescherming geeft de gebruiker de kans drie plaatsen in te vullen waarvoor hij of zij het alarm wenst te ontvangen. Ook volgt de app de locatie van de gebruiker. Maar de plaats waar de burger zich bevindt, moet zich wel in de database bevinden.

Bedoeïenen in de Negev klagen over de nieuwe opzet. De „niet-erkende” dorpen in de Negev bijvoorbeeld kunnen geen waarschuwing krijgen. Atieh Al Assam, het hoofd van de regionale raad voor niet-erkende dorpen in de Negev, vertelde de krant Ha’aretz dat Israël de niet-erkende dorpen definieert als „open gebieden.” In deze gebieden klinkt geen luchtalarm. De Iron Dome anti-raketraket komt er niet voor in actie. Door deze nalatigheid konden terroristen in de Gazastrook in de oorlog van 2014 slachtoffers maken in de Negev.

Het leger vertelde de krant dat bewoners van plaatsen die niet in de database zijn vermeld dat moeten doorgeven, en dat het deze zal toevoegen aan de lijst. De burgerbescherming heeft tenslotte de plicht alle mensen in het land te beschermen.