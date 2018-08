Jamaicaans meisje met dreadlocks naar school

Een school in Jamaica moet een meisje van vijf toelaten ondanks haar dreadlocks. Dat heeft de hoogste rechtbank van het land bepaald. De school had de moeder van het kind verteld dat het meisje alleen werd toegelaten als ze haar lange krullen zou knippen.

De moeder vond dat de dreadlocks een „uiting van de zwarte identiteit” zijn en pikte dat niet. Ze kreeg steun van de organisatie Jamaicans for Justice die de zaak met succes bij de rechtbank aankaartte.

Jamaica is bekend van de reggaemuziek en de Rastafari’s die over het algemeen dreadlocks dragen. De moeder van het meisje verklaarde overigens geen aanhanger van Rastafari te zijn. In Jamaica zijn eerder kinderen door scholen geweigerd vanwege hun haardracht.