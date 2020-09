Jakarta voert opnieuw een gedeeltelijke lockdown in door corona

De autoriteiten in de Indonesische hoofdstad Jakarta hebben maandag opnieuw een gedeeltelijke lockdown ingevoerd vanwege toenemende coronabesmettingen in de metropool. Iedereen die positief test op Covid-19 moet in isolatie.

De gouverneur van Jakarta, Anies Baswedan, zei dat de stad vanaf maandag de grootschalige sociale beperkingen gedurende twee weken zou hervatten en noemde het een noodzakelijke maatregel om te voorkomen dat het gezondheidssysteem instort.

Niet-essentiële bedrijven mogen slechts met een capaciteit van 25 procent werken, restaurants mogen alleen afhaalmaaltijden serveren en scholen, parken en toeristische plekken moeten worden gesloten.

Jakarta introduceerde begin april voor het eerst coronavirusbeperkingen, maar begon ze in juni te versoepelen. Weken later zag de hoofdstad echter een sterke toename van nieuwe Covid-19-gevallen.

Duizenden militairen en politieagenten worden ingezet om de beperkingen af te dwingen die voorheen vaak werden geschonden.

Indonesië is het land dat in Zuidoost-Azië het hardst door het coronavirus wordt getroffen, met 221.523 besmettingen en 8841 doden.

Jakarta meldde meer dan 55.000 gevallen en bijna 1500 doden.