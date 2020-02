Jakarta onder water door aanhoudende regen

Al dagen aanhoudende regen heeft grote delen van de Indonesische hoofdstad Jakarta onder water gezet. Duizenden huizen en gebouwen zijn overstroomd, waaronder kantoren in de zakenwijk van de miljoenenstad op Java, zei een woordvoerder van het nationale bureau voor civiele bescherming dinsdag. Er waren geen meldingen van gewonden of doden in Jakarta.

Afgelopen weekend kwamen tien padvinders om het leven toen hun wandelgroep bij de stad Yogyakarta werd meegesleurd door een overstroomde rivier. De stad ligt 560 kilometer ten oosten van Jakarta.

De zware regenval en sterke wind zullen waarschijnlijk aanhouden tot woensdag, volgens een woordvoerder van de civiele bescherming. Overstromingen en aardverschuivingen zijn niet ongewoon tijdens het regenseizoen in het Zuidoost-Aziatische land. De moesson duurt meestal van oktober tot februari, in sommige delen van het land begint het in augustus. Door de overstromingen in Jakarta en omgeving zijn in januari al 66 mensen om het leven gekomen.