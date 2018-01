Jagers en honden denderen door kattenopvang

Een hele roedel jachthonden is in Engeland dwars door een kattenasiel gedenderd, in de achtervolging van een vos en een hert. Meer dan zestig katten vluchtten alle kanten op en twintig worden nog altijd vermist.

In het centrum in Sussex worden 130 katten opgevangen, die veelal ziek zijn of te oud om ze nog een nieuw huis te kunnen geven. Ze mogen er loslopen op een groot terrein met velden en bossen. Vrijwilligers noemen het beangstigend hoe de honden het terrein op renden, „volledig buiten controle”. Veel doodsbange katten zijn waarschijnlijk de bossen in gevlucht, maar gevreesd wordt dat sommige zijn gedood.

„De helft van de roedel zat achter de vos aan en de andere helft achtervolgde het hert. De jagers kwamen van alle kanten het terrein op, ze bliezen op hun hoorns”, vertelt een woedende vrijwilliger aan The Independent.

De jagers erkennen dat ze op het terrein waren en hebben excuses aangeboden.