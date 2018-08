Jager schiet per ongeluk man in auto dood

Een jager in Duitsland heeft per ongeluk de passagier van een langsrijdende auto doodgeschoten. Het 47-jarige slachtoffer was tijdens de rit over een provinciale weg zondag plotseling in elkaar gezakt. Een fractie van een seconde daarvoor was een autoruit gebarsten.

Uit de autopsie is dinsdag gebleken dat de man is gedood door een kogel uit een geweer. De 61-jarige bestuurder van de auto probeerde nog te helpen, maar tevergeefs.

„Er zijn aanwijzingen voor een jachtongeluk”, aldus de politie in Beieren. In de buurt van de provinciale weg waren jagers op pad. Ze joegen op wilde dieren in de maïsvelden langs de weg. De plaatselijke jagersvereniging denkt dat een kogel is afgeketst en de passagier heeft geraakt.