Jagen is in Duitsland bezig met een opmars

Steeds meer Duitser jagen, zo blijkt uit het cijfers van de Duitse Jachtvereniging (DJV). In 2019 telde Duitsland 388.530 geregistreerde jagers, bijna 4100 meer mensen dan in 2018. De populariteit van de jacht groeit al jaren, zegt de DJV op de vooravond van de internationale jachtbeurs Jagd und Hund die dinsdag in Dortmund begint.

Noordrijn-Westfalen, de dichtstbevolkte staat van Duitsland, telt de meeste jagers: 87.659. In het veel dunner bevolkte Sleeswijk-Holstein is jagen relatief het populairst. Daar jagen van elke 1000 inwoners 8 mensen.

Slechts 7 procent van de jagers is vrouwelijk, volgens de DJV. Vorig jaar namen 18.932 mensen deel aan het staatsjachtexamen.