Jacques Chirac begraven op Montparnasse

De voormalige Franse president Jacques Chirac wordt maandag begraven in de Parijse wijk Montparnasse bij zijn dochter Laurence, die drie jaar geleden overleed. Hij wordt in besloten kring begraven, meldde zijn familie.

President Emmanuel Macron verklaarde donderdag dat maandag een dag van nationale rouw is. Dan wordt ook een herdenkingsmis gehouden in de kerk Saint-Sulpice in de Franse hoofdstad.

Zondagmiddag is er eerst gelegenheid voor het volk om afscheid te nemen van de overleden staatsman bij de Dome des Invalides, het beroemde monument in het hart van Parijs.

Chirac overleed donderdag op 86-jarige leeftijd. Hij was tientallen jaren politiek actief, van 1995 tot 2007 als president.

Jacques Chirac (1932-2019): Man van het volk die met het geloof weinig raad wist