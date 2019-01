Jaarwisseling gaat ook in Israël niet ongemerkt voorbij

Hoe vieren Joodse Israëliërs Kerst en nieuwjaar? Om kort te zijn: dat vieren ze niet. Ze vieren het Joodse nieuwe jaar, dat begint in september of oktober. Dat is rond het begin van de herfst.

Hetzelfde geldt voor Kerst. De meeste Joden geloven dat de Messias nog moet komen. De Messias kan een persoon zijn, of een toekomstige periode met een volmaakte wereld.

Tot zover hoe alles officieel is. Maar in de praktijk gaat het toch wat anders. Andere landen en culturen oefenen nu eenmaal invloed uit op met name seculiere Israëliërs.

Kerst is een ideale tijd om naar Europa te gaan. De vluchten naar de Europese steden zijn goedkoop en de decoraties in de straten en de winkels daar zijn uitbundig. In Europa kunnen ze genieten van de gezelligheid en de straatverlichtingen.

Anderen blijven in het land. Ook hier valt veel te zien. En dat, terwijl christenen met hun 2 procent maar een kleine minderheid vormen. Joodse Jeruzalemmers gaan naar de kerken in of rond de Oude Stad om van de kerstmuziek te genieten. In de christelijke wijk van de Oude stad van Jeruzalem en Arabische steden als Nazareth en Fassuta in Galilea hebben gemeentes, kerken en particulieren allerlei kerstdecoraties aangebracht en kerstmarkten georganiseerd.

De detailhandel heeft ook gedacht aan wie zelf een kerstboom in huis wil. In het Joodse deel van Jeruzalem is een Russische winkel met allerlei kunstbomen. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren groen, wit of blauw. De commercie viert hoogtij. Er is zelfs een boom te koop waarop kunstsneeuw valt, die weer wordt opgezogen en naar de piek wordt gestuurd.

Ook is het hier niet zo dat met 27 december Kerst achter de rug is. Een van de grootste kerkgenootschappen in Israël en de Palestijnse gebieden, de Grieks-Orthodoxe Kerk, viert Kerst pas op 7 januari. Bovendien kennen de traditionele kerken de zogeheten ”twaalf dagen van Kerst”. Deze beginnen op 25 december en eindigen op 5 januari. Het is dus heel gewoon dat iemand deze dagen tegen mij zegt: „Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.”

Ook nieuwjaar oefent zijn aantrekkingskracht uit. Met name seculiere jongeren grijpen de kans om feest te vieren, dat ze dan meestal Sylvester noemen. Hoewel 1 januari, net als Kerst, officieel een werkdag is, nemen sommigen op 1 januari een vrije dag voor het herstel van de lichamelijke en mentale functies. Het feest gaat namelijk tot diep in de nacht door.

In vergelijking met landen als Nederland verloopt de jaarwisseling bijzonder rustig. Als er zich problemen voordoen, is dat vooral door drugs- en alcoholgebruik. Honderden politiemensen waren op de been op plekken in Jeruzalem waar veel feestvierders bijeenkwamen. Dit jaar deelde de politie testpakketjes uit aan bezoekers van uitgaansgelegenheden waarmee ze kunnen controleren of iemand drugs door hun drank heeft gegooid.

De politiewoordvoerder zei dat er vijftig strafzaken zijn geopend voor het gebruik van of handel in gevaarlijke drugs. De politie arresteerde 39 verdachten wegens drugsgebruik en nam drugs in beslag. Acht automobilisten moesten mee naar het bureau omdat ze te diep in het glaasje hadden gekeken.

Maar bij de meesten die oud- en nieuw in Israël vierden, is de jaarwisseling ongetwijfeld prettig verlopen. Ze hopen op een gelukkig 2019!