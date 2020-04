Jaarlijkse bijeenkomst parlement China begint 22 mei

De jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement begint op 22 mei. Dat meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. De start van de bijeenkomst stond eigenlijk gepland op 5 maart, maar werd uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Xinhua meldt dat de omstandigheden volgens de regering nu goed genoeg zijn voor het parlement om bij elkaar te komen. In maart werd de voorkeur gegeven aan het bestrijden van het coronavirus. De epidemie is volgens China grotendeels voorbij. De afgelopen dagen zijn er amper nieuwe besmettingen gemeld in China, het land waar de uitbraak begon.

Het belangrijkste raadgevende orgaan van China (CPPCC) houdt de jaarlijkse bijeenkomst op 21 mei, een dag voordat de parlementszitting begint.