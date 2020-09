Jaarlijks vraag- en antwoordprogramma met Poetin afgelast

Het jaarlijkse televisieprogramma waarin de Russische president Vladimir Poetin vragen van burgers beantwoordt, gaat dit jaar niet door, meldt zijn woordvoerder Dmitri Peskov aan het staatspersbureau TASS. Die keuze houdt volgens Peskov verband met de coronapandemie.

In het jaarlijkse programma ‘Directe lijn met Vladimir Poetin’ beantwoordt Poetin normaal gesproken vragen over actuele gebeurtenissen die via internet, per telefoon of vanuit het publiek aan hem worden gesteld. Zijn woordvoerder zegt dat het dit jaar min of meer overbodig is om het programma te maken. „De president heeft de afgelopen maanden een directe lijn gevoerd”, aldus Peskov.

De Kremlinwoordvoerder laat weten dat elementen van het programma naar verwachting worden toegevoegd aan de grote persconferentie van de president in december. Als het programma dit jaar was doorgegaan, zou het alweer de 18e keer zijn geweest dat het gemaakt werd.