Jaar Gele Hesjes: rellen en 150 arrestaties

De eerste verjaardag van de ‘Gele Hesjes’ is in Parijs uitgedraaid op rellen. Deelnemers aan de onlusten, van wie er veel in het zwart gekleed waren en hun gezicht bedekt hielden, vernielden de gevel van een bankfiliaal, staken enkele auto’s en vuilnisbakken in brand en smeten straatstenen en flessen naar de oproerpolitie. In de Franse hoofdstad zijn tot halverwege zaterdagavond bijna 150 mensen opgepakt voor de onlusten.

Eerder op de dag sloeg de vlam in de pan op de Porte de Champerret. De politie greep meerdere keren in met waterkanonnen en traangas. Ook in andere steden waren botsingen tussen demonstranten en de oproerpolitie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken schatte het aantal demonstranten op 28.600 in het hele land, maar de organisatoren spreken van bijna 40.000 betogers.

De autoriteiten hadden vooraf al demonstraties verboden bij toeristische trekpleisters als de Eiffeltoren of de Arc de Triomphe, die tijdens een eerdere betoging van de beweging werd beschadigd. Uit voorzorg bleven twintig metrostations gesloten.

De protestbeweging begon uit onvrede van plattelandsbewoners over stijgende brandstofaccijnzen en duur levensonderhoud. In de loop van het afgelopen jaar werd het een breder protest tegen president Emmanuel Macron en de gevolgen van economische hervormingen die hij wil doorvoeren.