Jaar eindigt op tiende dag van shutdown

Op de tiende dag van de zogeheten shutdown van de Amerikaanse overheid is er nog geen teken dat er een begrotingsakkoord is dat president Trump zou willen tekenen.

De Democratische leider Nancy Pelosi neemt donderdag de voorzittershamer van het Huis van Afgevaardigden over, als de Democraten er weer de meerderheid krijgen. Waarschijnlijk zal ze meteen een wet aannemen om de departementen te bekostigen die nu zijn gesloten, zonder daarin geld op te nemen voor de door Trump geƫiste grensmuur.

Die wet zal hoogstwaarschijnlijk niet ook in de Senaat in stemming komen, omdat de Republikeinse leider daar uitsluitend wil stemmen over een deal die de steun van de president heeft.

Trump wees op 21 december onverwacht de begrotingswet af die de Senaat unaniem had aangenomen. De volgende dag ging de shutdown in. Daardoor zijn alle niet-noodzakelijke overheidsdiensten gesloten en zitten honderdduizenden ambtenaren onbetaald thuis.