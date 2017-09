„Ja-kamp op voorsprong in Noord-Irak”

Bij het omstreden onafhankelijkheidsreferendum in de Koerdische regio in Noord-Irak tekent zich een grote meerderheid af voor het ja-kamp. De kiescommissie in Erbil schat op basis van de eerste stemmentellingen dat meer dan 90 procent van de kiezers heeft gekozen voor onafhankelijkheid.

De commissie maakte maandagavond bekend dat de opkomst volgens voorlopige cijfers 72 procent bedroeg. De definitieve uitslag van de niet-bindende volksraadpleging wordt naar verwachting binnen enkele dagen onthuld, maar veel inwoners van Erbil gingen na de stembusgang alvast de straat op om te feesten.

Als de kiezers inderdaad het ja-kamp aan een meerderheid helpen, willen de Iraakse Koerden gaan onderhandelen met centrale regering in Bagdad. Die heeft het referendum over de afscheiding van de Koerdische gebieden al ongrondwettelijk verklaard. Ook buurlanden Turkije en Iran, die eveneens veel Koerdische inwoners hebben, zijn fel tegen een onafhankelijk Koerdistan.