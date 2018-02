Ivooronderzoeker (75) gedood in Kenia

Een gerenommeerde onderzoeker naar illegale ivoorhandel is om het leven gekomen in Kenia. De echtgenote van Esmond Bradley-Martin (75) trof hem dood aan in hun woning in Nairobi, bericht de BBC. De Amerikaan had een steekwond in zijn nek.

De voormalige VN-gezant maakte naam met undercoveronderzoek naar de ivoorhandel. Hij bracht onder meer zwartemarktprijzen in kaart. Bradley-Martin stierf kort na een onderzoekersreis naar Myanmar. Hij was volgens de BBC nog bezig met het uitwerken van zijn bevindingen.

De echtgenote van Bradley-Martin vond zijn lichaam toen ze terugkeerde van een wandeling, bericht de Keniaanse krant The Star. De politie heeft de daders nog niet geïdentificeerd. „We hebben al een tuinman en een kok ondervraagd”, zei een politiefunctionaris.