Ivf-kliniek in VS verwisselt embryo’s; ouders moeten kinderen afstaan.

Een echtpaar uit New York heeft als gevolg van een fout van een ivf-kliniek twee pasgeboren zoontjes moeten afstaan toen bleek dat de baby’s biologisch gezien niet van hen waren.

Het CHA Fertility Center in Los Angeles had de embryo’s van enkele ouderparen verwisseld. Bij de geboorte van de twee jongetjes, in maart van dit jaar, bleek dat deze geen gelijkenis vertonen met de moeder en haar man die beiden een Aziatisch uiterlijk hebben.

Onderling lijken de twee baby’s ook niet op elkaar. Genetisch onderzoek wees uit dat de jongens van twee verschillende ouderparen afstammen, die beiden ook bij de kliniek in Los Angeles onder behandeling waren.

Het echtpaar waarbij de twee kinderen zijn geboren, heeft inmiddels beide baby’s aan hun biologische ouders moeten overdragen. De vrouw die dit voorjaar is bevallen, vertelt in de Amerikaanse media „onherstelbare psychische schade” te hebben opgelopen. „Het voelt alsof we twee kinderen hebben verloren.” Daarnaast zegt het echtpaar in „martelende onzekerheid” te verkeren omdat het nog altijd niet weet wat er met hun eigen embryo’s is gebeurd.

Het echtpaar had al twijfels toen uit een echo bleek dat de kinderen allebei jongens waren. Ze hadden namelijk zelf maar één mannelijke embryo en vier vrouwelijke. Het stel is toen verteld dat echo’s niet altijd betrouwbaar zijn. Bovendien zei een van de behandelende artsen dat zijn eigen vrouw volgens de echo een jongetje verwachtte, maar dat er een meisje werd geboren.

Het echtpaar, van wie de naam niet bekend is gemaakt, heeft vorige week een schadeclaim van 100.000 dollar ingediend. Dat is het bedrag dat het zou hebben besteed aan pogingen de kinderwens in vervulling te zien gaan.

De kliniek in Los Angeles wordt geleid door Joshua Berger en Simon Hong en staat in Amerika bekend als het mekka voor ivf. Vanwege die reputatie was het echtpaar uit New York naar de Amerikaanse westkust gereisd. Vooralsnog heeft de kliniek geen reactie gegeven op de eis die nu bij de Amerikaanse rechter ligt.

Niet uniek

Het is niet de eerste keer dat er embryo’s bij ivf-klinieken zijn verwisseld. In april van dit jaar diende een echtpaar een klacht in tegen een kliniek in Connecticut omdat die bij een vrouw een embryo had ingeplant van een jongen met een andere huidskleur dan de ouders. Inmiddels is die instelling (tijdelijk) gesloten.

In 2009 kreeg een echtpaar in Ohio een kind dat van een ander bleek te zijn. De administratie in de kliniek bleek niet op orde.

Voor dit soort fouten legt de Amerikaanse rechter doorgaans hoge boetes op. In 2002 ontving Susan Buchweitz na de geboorte van haar zoontje een miljoen dollar aan smartengeld. Na onderzoek kwam aan het licht de ivf-arts haar eicel had bevrucht met het sperma van een andere man.