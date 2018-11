Ivanka Trump overtrad mailregels Witte Huis

Ivanka Trump stuurde vorig jaar honderden e-mails naar de medewerkers van het Witte Huis, ambtenaren van het kabinet en medewerkers via haar persoonlijke e-mailaccount. De dochter en adviseur van president Trump was daarmee in overtreding, schrijft The Washington Post.

Ivanka Trump heeft toegegeven dat zij haar privé e-mailadres ook in het Witte Huis gebruikt, maar alleen voor praktische zaken. De presidentsdochter is al eerder aangesproken over haar mailgedrag maar toen was zij nog geen officieel adviseur van Trump.

Donald Trump had tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen felle kritiek op zijn opponent Hillary Clinton omdat zij als minister Buitenlandse Zaken duizenden vertrouwelijke overheidsmails stuurde via een privé e-mailserver.