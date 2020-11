Ivana Trump: mijn ex-man is geen goede verliezer

Ook Ivana Trump, de eerste vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft zich gemengd in de discussie rondom de verkiezingen. Volgens Ivana is haar ex „geen goede verliezer: en hoopt ze vooral „dat dit zo snel mogelijk voorbij is omwille van hun drie kinderen Donald Jr., Ivanka en Eric”, schrijft het Amerikaanse tijdschrift People.

„Ik ben er helemaal klaar mee. Dit moet tot een einde komen, linksom of rechtsom, het interesseert me niet. Maar Donald is geen goede verliezer, dus hij zal deze strijd niet zomaar willen opgeven,” aldus Ivana, die van 1977 tot 1992 met Trump getrouwd was.

„Het is als moeder zwaar om te zien waar onze kinderen nu doorheen gaan. Ik wil dat ze gewoon hun leven kunnen leiden. Niet in Washington DC, maar gewoon thuis in New York waar ze geboren en getogen zijn. Of waar ze dan ook willen leven, het maakt mij niet uit. Als ze maar gelukkig zijn en verlost worden uit deze situatie.”

Over de toekomst van haar ex was Ivana ook duidelijk. „Hij heeft geen andere keuze dan zijn verlies te erkennen. Dan kan hij daarna lekker elke dag gaan golfen. Ik denk dat dat voor iedereen het beste is. Genoeg is genoeg.”

De scheiding van de Trumps baarde destijds opzien, omdat Ivana hun sores breed liet uitmeten in de pers. Uiteindelijk bereikte ze een overeenkomst met haar ex-man, die haar naast vele miljoenen dollars ook een penthouse in New York, een buitenhuis in Connecticut en het gebruik van Trumps huis in Mar-a-Lago opleverde.