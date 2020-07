Italianen stemmen in september over kleiner parlement

Italianen kunnen in september alsnog stemmen over het verminderen van het aantal parlementariërs. Het referendum had eigenlijk in maart gehouden moeten worden, maar moest worden uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Als kiezers de hervorming goedkeuren, daalt het totale aantal parlementariërs in de twee kamers van het parlement van 945 naar 600. De schatkist kan zo volgens voorstanders iedere zittingsperiode van het parlement een half miljard euro uitsparen.

De regering maakte woensdag bekend dat de volksraadpleging gehouden zal worden op 20 en 21 september. De stembusgang valt waarschijnlijk samen met regionale verkiezingen in zes regio’s.

Er is veel politieke steun voor het verkleinen van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, de Italiaanse tegenhangers van de Nederlandse Tweede en Eerste Kamer. Het aantal afgevaardigden moet volgens het plan van 630 naar 400 gaan en het aantal senatoren van 315 naar 200.