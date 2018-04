Italianen houden van tulpen en „rustig” Nederland

Op 15 kilometer van het Colosseum in Rome waant een bezoeker zich te midden van tienduizenden tulpen even in de Bollenstreek. Welkom in TuliPark.

Het TuliPark is populair: duizenden Italiaanse bezoekers vergaapten zich sinds de opening vorige week al aan de 300.000 tulpen in het park. „Ik hou van Nederland”, zegt bezoeker Pamela, een luchthavenmedewerker. „Ik denk hier aan mijn overleden moeder, voor wie haar vakantie in Nederland een hoogtepunt was.”

Een groep van vier studenten is nooit in Nederland geweest, maar toen ze hoorden van de opening van TuliPark moesten ze er direct heen. „Nederland is een rustig en erg goed georganiseerd land”, zegt Irene. Een non en een priester uit India zijn ook komen kijken.

TuliPark is pure Hollandpromotie, maar dan wel één uit de Italiaanse hoed. „We zijn Sicilianen en importeren al heel lang bollen uit Nederland”, vertelt Davide Votadoro, die met zijn twee broers TuliPark heeft opgezet. „We houden van tulpen en we houden van Nederland.” De gebroeders hebben maanden gezocht naar een goede plek voor het park. De grond moest zanderig zijn en het regenwater moest goed kunnen weglopen. Uiteindelijk vonden ze een plek in Noord-Rome.

TuliPark is voor de broers een handige manier van zakendoen. Bezoekers betalen een toegangsprijs van 3,50 tot 5 euro en mogen voor dat bedrag twee tulpen plukken. Extra tulpen kosten 1,50 euro. Verder kunnen de bezoekers op de foto bij een molen, een kunstoffen Friese koe of een typisch Hollandse omafiets. In het weekend staan er extra activiteiten gepland, zoals een klompendans.

Het TuliPark is drie weken open, totdat de tulpen zijn verwelkt of geplukt. Dat ging de afgelopen week overigens sneller dan de organisatie had gehoopt. Nogal wat bezoekers trokken de tulpen met bol en al uit de grond. Anderen wisselden tijdens het bezoek kennelijk van voorkeur en gooiden al geplukte tulpen weg. Na het eerste weekend waren 7000 tulpen vertrapt achtergelaten.

De Italiaanse media maten het incident breed uit, maar Davide reageert laconiek. Hij constateert simpelweg dat niet-Nederlanders kennelijk niet gewend zijn om met tulpen om te gaan. „We hebben de geknakte tulpen opgelapt in de ‘tulpenkliniek’,” zegt medewerker Salvatore Disca. „Tulpen moeten worden verwend als kinderen”, voegt hij eraan toe. „Het is verdrietig als een tulp wordt vertrapt.”