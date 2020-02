Italiaanse ziekenhuizen chaotisch in bestrijding virus

Wat is er tussen 19 en 21 februari gebeurd in het ziekenhuis in de Italiaanse plaats Codogno? Zijn er patiënten ontsnapt aan de antiviruscontrole?

De 38-jarige Mattia, inmiddels beter bekend als patiënt één, staat in het middelpunt. Mattia werkt bij Unilever in Casalpusterlengo en woont in Codogno. Beide gemeenten liggen in de Povlakte op zo’n 50 kilometer afstand van Milaan.

Op 19 februari krijgt Mattia hevige koorts en laat hij zich opnemen in het ziekenhuis van Codogno. Hij wordt niet getest op het coronavirus omdat hij niet in China is geweest. Daarmee volgt het ziekenhuis de recentste ministeriële richtlijn op.

De volgende dag bezoeken familieleden en vrienden hem en komt Mattia in contact met artsen, verpleegkundigen en andere patiënten. Anderhalve dag na opname wordt de patiënt alsnog getest. Als blijkt dat hij positief is, raakt het ziekenhuis het kompas kwijt. „De situatie liep totaal uit de hand”, zegt een ziekenhuisverpleger tegen het Italiaanse persbureau ANSA.

Stal op slot

De patiënt wordt direct naar reanimatie gestuurd, waarbij hij nog eens twee anesthesisten aansteekt met het virus. De Eerste Hulpafdeling wordt gesloten en de ziekenhuisstaf naar huis gestuurd, zonder dat ze allen in quarantaine worden gesteld. „Mijn indruk is dat ze de runderen hebben laten ontsnappen en daarna de stal op slot hebben gedaan”, zegt de verpleger.

Als de artsen navraag doen, blijkt dat patiënt één eind januari bij zijn zwager op bezoek is geweest, die toen net uit China was teruggekeerd. De betreffende zwager wordt opgespoord, maar bij hem wordt het virus niet ontdekt. De man is daarmee niet degene die het virus in Italië heeft gebracht. Hij is derhalve niet patiënt nul. Volgens de epidemioloog Pier Luigi Lopalco komen ze er wellicht nooit achter. „Het virus is mogelijk al een maand geleden in Italië aangekomen. De patiënten van nu zijn van de tweede of derde generatie”, zegt hij in La Repubblica.

Het Italiaanse gezondheidssysteem is van hoge kwaliteit, zoals afgelopen oktober weer eens bleek uit een internationaal vergelijkend onderzoek dat werd gepubliceerd in The Lancet. Maar Italië heeft een zwakte in het systeem: de organisatie is in handen van de twintig gewesten en de centrale overheid heeft er weinig over te zeggen.

„Er wordt te willekeurig opgetreden”, zegt Walter Ricciardi, lid van de Wereldgezondheidsorganisatie. „Het kan toch niet zo zijn dat in Lombardije de bars om zes uur dicht moeten, dat alle gemeenten in de Veneto de antivirustest verplicht stellen en dat Molise alle scholen sluit zonder dat er maar één patiënt is geïdentificeerd. Op dit moment, zoals tijdens een oorlog, moet de top de leiding nemen. In oorlogstijd vragen we toch ook niet wat de kolonels ervan vinden?”

In de war

„Als we alle regionale verordeningen betreffende de virusaanpak bij elkaar optellen, komen we uit op 46 gemeentelijke bepalingen. Dan tel ik niet eens de tien ministeriële decreten en circulaires op die zijn uitgegeven. Geen wonder dat artsen en burgers in de war raken”, vertelt Pierluigi Bartoletti, van de Orde van Medici tegen La Stampa.