Italiaanse vulkaan Stromboli barst uit

De vulkaan Stromboli in het zuiden van Italië is zondag uitgebarsten. Volgens Italiaanse media waren er zeker twee explosies. Voor zover bekend is er geen schade ontstaan.

Na enkele uitbarstingen vorig jaar wordt de vulkaan constant in de gaten gehouden door het Italiaanse Instituut voor Vulkanologie en de civiele bescherming. Door de eruptie vorig jaar kwam een 35-jarige wandelaar om het leven en ontstond grote paniek onder toeristen.

Zondag was vuur en zwarte rook te zien bij de vulkaan die een eiland vormt. De Stromboli is een van de meest actieve vulkanen in de wereld.