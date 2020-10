Italiaanse vrouwen woedend over graven met hun foetussen

Meer dan honderd Italiaanse vrouwen hebben het openbaar ministerie gevraagd om uit te zoeken wie achter het begraven zit van hun foetussen. Vorige week werd in Rome een begraafplaats ontdekt waar honderden overblijfselen van foetussen liggen waarop houten kruizen zijn geplaatst met de namen van de moeders, tegen hun weten in.

Een Italiaanse vrouw ontdekte dat haar foetus zonder dat zij het wist op de begraafplaats lag. Na een bericht hierover op Facebook hebben meer dan honderd vrouwen zich verzameld om actie te ondernemen. Geleid door activistengroep Differenza Donna willen zij dat onderzocht wordt of de privacy en mensenrechten van deze vrouwen geschonden zijn.

De vrouwen waren niet op de hoogte van de graven, die dateren van 2012 tot nu. Het gaat om foetussen van vroegtijdig afgebroken zwangerschappen door abortus. Differenza Donna zegt dat op meer plekken in Italië kruisen zijn gevonden met namen van moeders, meldt de Britse krant The Guardian.

Vermoed wordt dat antiabortusactivisten achter de actie zitten. Het betrokken San Camillo ziekenhuis zegt de namen wel te hebben doorgegeven aan de begraafplaats, enkel voor transport- en begrafenisvergunningen. Deze details werden aan Ama gegeven, de openbare dienstverlener die de begraafplaatsen van Rome beheert. Ook Ama ontkent het plaatsen van de kruisen.

In Italië is het toegestaan om foetussen te begraven, vanwege een oude wet. Antiabortusactivisten, de katholieke kerk en extreemrechtse groeperingen hebben jarenlang aangedrongen op het creëren van ‘velden van engelen’, begraafplaatsen voor geaborteerde foetussen. Als vrouwen geen toestemming geven voor een begrafenis, moeten de overblijfselen volgens de wet vernietigd worden.

Toegang tot veilige abortus is in Italië lastig, ondanks de legalisatie in 1978. De meerderheid van de doktoren weigert zwangerschappen af te breken. Dit incident heeft de discussie over abortus weer doen oplaaien.