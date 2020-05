Italiaanse vrouw 18 maanden na ontvoering in Kenia bevrijd

Een jonge Italiaanse vrouw die eind 2018 werd ontvoerd uit een weeshuis in Kenia, is bevrijd. Dat liet de Italiaanse premier Giuseppe Conte zaterdag weten.

Silvia Romano was 23 jaar en werkte als vrijwilliger in het weeshuis in het dorp Chakama in het zuidoosten van Kenia, toen ze in november 2018 door gewapende mannen werd meegenomen.

„Silvia Romano is bevrijd!”, zei Conte in een tweet. „Ik wil de vrouwen en mannen van de betrokken inlichtingendiensten bedanken. Silvia, we kijken ernaar uit je in Italië te zien!”, voegde hij toe.

Chakama ligt ongeveer 60 kilometer landinwaarts van de kustplaats Malindi, die populair is bij Italiaanse toeristen en expats.

Tijdens de ontvoering op 20 november 2018 hebben de gewapende aanvallers vijf mensen in het weeshuis neergeschoten en gewond, onder wie drie kinderen.

Er zijn geen details vrijgegeven over de vrijlating van Romano, of over de identiteit of beweegredenen van haar ontvoerders.