Italiaanse vicepremier houdt voet bij stuk

De Italiaanse regering zwicht in zijn economisch beleid niet voor de dreigementen met strafmaatregelen door de Europese Commissie. De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini heeft dit beklemtoond. „Wij zijn onderdeel van een regering die geen genoegen meer neemt met de kruimels in Europa”. De vlaktaks komt er, aldus Salvini van de rechts-populistische Lega.

De Europese Commissie wil sancties tegen de Italiaanse regering omdat doe zich niet houdt aan de begrotingsregels en het schuldenplafond. Rome geeft veel te veel geleend geld uit, in de ogen van Brussel. Salvini en zijn coalitiepartner Luigi Di Maio van de eurosceptische beweging M5S, de Vijfsterrenbeweging die is gericht tegen de gevestigde orde, willen de nauwelijks aantrekkende Italiaanse economie vlot trekken. Ze stellen dat daar meer geld voor in de economie moet worden gepompt, bijvoorbeeld door belastingverlaging zoals Salvini voorstelt.