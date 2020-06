Italiaanse regio Umbrië maakt abortus moeilijker

Vrouwen mogen in de Italiaanse regio Umbrië geen abortus meer ondergaan in de polikliniek. Zij moeten daarvoor voortaan ten minste drie dagen in het ziekenhuis verblijven.

Dat maakte de regionale regering dinsdag bekend. De regering verbiedt ook dat vrouwen de abortuspil thuis innemen. De regionale regering staat onder leiding van een exponent van Lega, een populistische partij die voor behoud van traditionele waarden is.

Daarmee wordt de vrijere abortuspraktijk teruggedraaid die twee jaar geleden was ingesteld door het vorige regionale bestuur, dat van centrum-linkse signatuur was.

De Italiaanse abortuswet bepaalt dat abortus in principe alleen in ziekenhuizen mag worden uitgevoerd. Maar de wet geeft tegelijkertijd de twintig regio’s waaruit Italië administratief is opgebouwd de vrijheid zwangerschapsafbreking op een andere manier te organiseren.

Donatella Tesei, de gouverneur van Umbrië, ontkent dat ze met de nieuwe regelgeving de abortuswet wil ondergraven. „Ik verdedig juist alleen maar de vrouwen. Voor de behandeling met een abortuspil staat drie dagen. Dat staat zo in de richtlijn van het ministerie van Volksgezondheid”, zei ze in de krant La Repubblica.

Volgens de Italiaanse HuffPost, een bekende politieke blog, kunnen vrouwen in vijf andere Italiaanse regio’s abortus thuis of in de polikliniek ondergaan, waaronder in de belangrijke gewesten Lombardije en Lazio.