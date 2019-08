Italiaanse president begint coalitiegesprekken

De Italiaanse president Sergio Mattarella begint woensdag gesprekken met de belangrijkste politieke leiders om te zien of een nieuwe coalitie kan worden gevormd. Er zijn twee dagen van gesprekken gepland nadat de regering dinsdag uit elkaar was gevallen met het aftreden van premier Giuseppe Conte.

Het politiek manoeuvreren in een poging een nieuwe coalitie te vormen, is al begonnen met Nicola Zingaretti, de leider van de centrumlinkse Democratische Partij (PD), die zei dat de partijleden „eensgezind” waren in het sluiten van een deal met de anti-establishment Vijfsterrenbeweging (M5S).

Mattarella zal bekijken of een stabiele coalitie mogelijk is. Zo niet, dan overweegt hij een technocratische regering voor de korte termijn of vervroegde verkiezingen, 14 maanden nadat Conte aan het roer was gekomen van de mislukte alliantie tussen de rechts-populistische Lega en M5S.

Conte nam dinsdag ontslag nadat hij forse kritiek had geuit op minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die zijn vertrouwen in de regering opzegde om vervroegde verkiezingen af te dwingen. Hij probeert daarmee de toegenomen populariteit van zijn Lega-partij te verzilveren en de nieuwe premier te worden.

„Het is onverantwoordelijk een regeringscrisis uit te lokken. Het toont slechts persoonlijke- en partijbelangen”, zei Conte in zijn aanval op Salvini in de Senaat alvorens af te treden.