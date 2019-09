Italiaanse premier sust ruzie over btw

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft naar eigen zeggen geld gevonden dat de nieuwe coalitieregering in staat stelt, straks de btw niet te verhogen. Conte sprak over 23 miljard euro en zei dat het niet genoeg was, maar hij verwacht nog meer geld te vinden. De geruststellende woorden van de partijloze rechtenprofessor Conte volgden op berichten van persbureau ANSA dat er slaande ruzie was over de btw in de nieuwe coalitie die Conte sinds 5 september leidt.

De partijen die de tweede regering-Conte steunen, zouden er in urenlang verhit overleg niet in zijn geslaagd een basis voor een gezamenlijk economisch beleid op papier te zetten. De sociaaldemocratische minister van Financiën en Economische Zaken, Roberto Gualtieri van de Democratische Partij, wil een regeerakkoord voor de begroting van 2020.

Er ontstond naar verluidt grote onenigheid over de rol van een eventuele btw-verhoging om te voorkomen dat het begrotingstekort straks uitstijgt boven de 2,1 procent van het bruto binnenlandse product. Een btw-verlaging zou de koopkracht verbeteren, wat coalitiepartners hun aanhang hebben beloofd, zoals de minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio, leider van de grootste coalitiepartner, de M5S (Vijfsterrenbeweging).

Conte sprak maandag ook over btw-verlaging bijvoorbeeld bij levensmiddelen. Die zou van 10 naar 5 procent kunnen.

Ondertussen is het percentage werklozen in het land in augustus iets verder gedaald naar 9,5 procent van de beroepsbevolking. Dit is het laagste aantal werklozen sinds november 2011, meldde het bureau voor de statistiek Istat. In de EU hebben alleen Spanje (13 procent) en Griekenland (18 procent) meer werklozen