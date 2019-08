Italiaanse premier haalt hard uit naar vicepremier Salvini

De Italiaanse premier Conte maakte dinsdag een einde aan zijn regering, maar niet voordat hij Matteo Salvini beschuldigde van onverantwoord optreden en het beledigen van rooms-katholieke burgers.

De Italiaanse, populistische regering is gisteravond na een duur van 14 maanden gevallen. President Sergio Mattarella heeft het ontslag van minister-president Giuseppe Conte geaccepteerd. Mattarella zal de komende dagen onderzoeken of een coalitie zonder Lega is te formeren, of dat er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven.

Voorafgaand aan het ontslag hield Conte in de Senaat een speech van een uur, waarin hij Matteo Salvini, de minister van Binnenlandse Zaken en leider van Lega, op onverwacht harde wijze kritiseerde. Conte had twaalf dagen de tijd gehad om aan zijn toespraak te werken. Op 8 augustus had Salvini onverwacht en op dubieuze gronden het vertrouwen in het kabinet ingetrokken. Dat leidde tot wanhoop bij coalitiepartner Vijfsterrenbeweging, waarvan Conte, hoewel partijloos, medestander is.

President Italië accepteert ontslag premier

Onverantwoordelijk

Conte beschuldigde Salvini, die zijn minister van Binnenlandse Zaken is, dat hij „persoonlijke en partijbelangen heeft gevolgd” door de steun aan het kabinet in te trekken en op te roepen voor verkiezingen. „Het is onverantwoordelijk om burgers elk jaar naar de stembus te laten gaan.”

In Italië wisselen de regeringen zich regelmatig af, maar worden de verkiezingen gemiddeld om de vier jaar gehouden. „De waarheid is dat de minister van Binnenlandse Zaken gesterkt in het resultaat behaald bij de Europese verkiezingen naar een excuus heeft gezocht om de crisis uit te lokken,” zei Conte.

„Beste Matteo,” zo ging de premier vilein verder. „Door deze regeringscrisis te provoceren, neem je een grote verantwoordelijkheid voor Italië op je. Je kondigde aan volledige bevoegdheden te willen om het land te regeren en onlangs hoorde ik dat je mensen aanvuurt om op straat te komen om je steunen. En ik moet je zeggen, dat baart mij grote zorgen.”

Hij viel Salvini ook aan op het feit dat de minister geen uitleg in het parlement heeft willen geven over de ernstige verdenking van een Russische financiering aan zijn partij.

De premier attaqueerde Salvini ook op het gebruik van christelijke symboliek, zoals het kussen van een rozenkrans. „Verbind religieuze symbolen toch niet met politieke slogans als je op campagne bent, Matteo. Naar mijn idee hebben zulke gedragingen niets van doen met religieuze vrijheid. Je riskeert dat je gelovigen beledigt.” Van de premier is bekend dat hij diepgelovig rooms-katholiek is.

Gelovig

Salvini kwam later in zijn betoog terug op deze woorden. „Ik ben gelovig en ik zal zolang ik leef Maria vragen om de bescherming voor het Italiaanse volk.” De vicepremier haalde ook woorden van paus Johannes Paulus II aan. Hij kuste nog eens de rozenkrans, wat leidde tot een reprimande van de Senaatsvoorzitter.

Salvini was zichtbaar aangedaan door de harde kritiek van Conte. Hij gaf te kennen het kabinet toch wel te willen blijven steunen. Maar Conte maakte daar korte metten mee. „De crisis draagt de handtekening van Salvini. Als hij de politieke moed mist, zal ik de moed wel hebben.”

Mattarella heeft Conte dinsdag verzocht om aan te blijven gedurende de consultatieperiode teneinde de lopende zaken af te handelen.

Woensdagmiddag zou de president met de gesprekken beginnen. Doel daarvan is om te kijken of er bereidheid is om een nieuwe regering te vormen tussen de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij. Lukt dan niet, dan worden naar verwachting nieuwe parlementsverkiezingen uitgeroepen.