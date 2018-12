Italiaanse premier bespreekt vrede in Libië

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zondag tijdens een bliksembezoek aan het door burgeroorlog verscheurde Libië aangedrongen op vrede.

In de voormalige Italiaanse kolonie bezocht hij eerst de leider van de internationaal erkende eenheidsregering, Fajis al-Sarradsch. In Tripoli verzekerde de laatste Conte volgens Italiaanse media dat hij het land wil stabiliseren en pacificeren. Vervolgens reisde de Italiaanse regeringsleider naar het oosten van Libië voor een ontmoeting met de daar heersende generaal Chalifa Haftar. Conte drukte beiden op het hart dat een politieke oplossing de koninklijke weg is voor een einde aan de burgeroorlog.

Rome beschouwt Libië als een belangrijke bondgenoot in het stoppen van de stroom Afrikaanse migranten naar Europa. De oliestaat is na de val van dictator Muammar Kaddafi in 2011 niet meer tot rust gekomen; talrijke milities strijden om de macht.