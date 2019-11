Italiaanse politie rolt neonazi-groep op

De Italiaanse politie heeft donderdag een militante neonazistische groepering opgerold. Bij negentien huiszoekingen door het hele land zijn automatische wapens, jachtgeweren, kruisbogen, zwaarden, nazivlaggen en boeken over Adolf Hitler en Benito Mussolini gevonden.

De groep zou contacten onderhouden met rechtsextremisten door heel Europa. De verdachten zijn allemaal lid van een nieuwe, antisemitische en openlijk xenofobische politieke partij die zichzelf de Italiaans Nationaalsocialistische Arbeiderspartij noemt. Via de partij werd gesproken met neonazi’s in het Verenigd Koninkrijk en Portugal.

De verdachten hadden een versleutelde chatgroep over het opleiden van militanten. Ook zouden leden via sociale media worden geworven. In die berichten werden de wapens van de organisatie veelvuldig genoemd. Een van de leiders van de groep was ook lid van de Calabrische maffia de ’Ndrangheta.