Italiaanse politie pakt maffiabaas op

In Rome is een kopstuk van de Italiaanse misdaadorganisatie ’Ndrangheta aangehouden. Dit heeft de Italiaanse politie zondag bekendgemaakt. Filippo Morgante (48) was al een jaar voortvluchtig. Hij geldt als een van de leiders van de Gallico-maffiafamilie.

Morgante moet nog een gevangenisstraf van achttien jaar uitzitten voor lidmaatschap van een criminele organisatie, verboden wapenbezit, drugshandel en intimidatie. „Gangsters moeten in de gevangenis wegrotten”, zei de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini in een reactie op de arrestatie.

De ’Ndrangheta is een maffiaorganisatie uit Calabrië, in het zuiden van Italië. Ze heeft de Siciliaanse Cosa Nostra verdrongen als machtigste criminele organisatie van het land.