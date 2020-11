Italiaanse politie neemt 27 miljoen euro in beslag van criminelen

Het voormalige kopstuk van de criminele onderwereld van Rome Massimo Carminati en zijn belangrijkste handlangers zijn ongeveer 27 miljoen euro armer. De politie heeft namelijk waardevolle bezittingen van de criminelen permanent in beslag genomen na een uitspraak van het hooggerechtshof van Italië.

De politie legde onder meer beslag op auto’s, onroerend goed en kostbare kunstwerken. Carminati, voormalig extreemrechtse terrorist, verloor ongeveer 10 miljoen euro. Hij raakte zijn villa buiten Rome en kunstwerken kwijt.

De 62-jarige Carminati, ook bekend als de ‘eenogige’, werd in 2014 samen met verschillende handlangers gearresteerd. In 2017 werd hij veroordeeld tot twintig jaar celstraf in een spectaculair corruptieproces tegen de zogenoemde ‘Mafia Capitale’ (hoofdstadmaffia). De ‘Mafia Capitale’ zou met steekpenningen lucratieve contracten hebben verworven voor zijn bedrijven.

Vorig jaar werden bepaalde aanklachten tegen hem en zijn collega’s ingetrokken. De straf werd later verlaagd en vervolgens vernietigd. In juni kwam Carminati in afwachting van een nieuw vonnis vrij. Toch zal hij naar verwachting terugkeren naar de gevangenis zodra het nieuwe proces is afgerond.

Het Mafia Capitale-schandaal veroorzaakte opschudding in de Italiaanse politiek, omdat het leidde tot de arrestaties van tientallen politici, ondernemers en ambtenaren.