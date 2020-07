Italiaanse politie neemt 14 ton speed uit IS-gebied in beslag

De Italiaanse politie heeft naar eigen zeggen een wereldrecordvangst aan amfetamine gedaan. Het gaat om 14 ton, die volgens het Zuid-Europese land is geproduceerd door terreurgroep IS.

De politie meldde woensdag dat het maar liefst 84 miljoen amfetaminetabletten heeft onderschept. De partij heeft een straatwaarde van rond de 1 miljard euro. De Italiaanse politie zegt dat de partij uit Syrië afkomstig is, en dat het de grootste partij amfetamine is die ooit in beslag is genomen.

„We weten dat Islamitische Staat zijn terroristische activiteiten voornamelijk financiert met de handel in drugs die in Syrië zijn geproduceerd”, aldus de verklaring van de Italiaanse politie. „In de laatste jaren is Syrië ’s werelds grootste producent van amfetamine geworden.”

De partij was verborgen in drie containers in de haven van Salerno, ten zuiden van Napels. Het middel Captagon, zoals de merknaam luidt, was oorspronkelijk bedoeld voor medisch gebruik. Latere illegale versies van het middel, bijgenaamd ‘de jihad-drug’, worden alom gebruikt door IS-strijders tijdens gevechten, aldus de politie.