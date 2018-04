Italiaanse M5S-partij wil nieuwe verkiezingen

De leider van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) heeft opgeroepen tot nieuwe verkiezingen in juni. „Ik zie op dit punt geen andere oplossing meer. We moeten zo snel mogelijk terug naar de stembus”, schreef M5S-voorman Luigi Di Maio op Facebook.

Italië heeft bijna twee maanden na de verkiezingen nog altijd geen uitzicht op een nieuwe regering. De eurosceptische Vijfsterrenbeweging werd de grootste partij, maar een gelegenheidsverbond van centrumrechts en de rechts-populistische Lega won in totaal meer zetels. Di Maio riep de leider van de Lega, Matteo Salvini, op zich achter zijn oproep voor nieuwe verkiezingen te scharen.

Pogingen een nieuwe regering te vormen, liepen de afgelopen weken op niets uit. M5S weigerde in zee te gaan met de partij van de door schandalen geplaagde ex-premier Silvio Berlusconi. Dat stond een akkoord met de Lega in de weg, omdat die partij een bondgenoot is van Berlusconi’s Forza Italia.

Ook een mogelijke samenwerking tussen de M5S en de Democratische Partij (PD) lijkt niet van de grond te komen. De invloedrijke oud-premier Matteo Renzi maakte eerder duidelijk daar niets voor te voelen.

„De Democratische Partij heeft verloren. Ik nam ontslag. Zeven op de tien Italianen stemden op Salvini of Di Maio. Het is aan hen om te regeren”, zei Renzi, die na de verkiezingsnederlaag van de PD opstapte als partijleider. „We kunnen niet via het raam weer naar binnen sluipen als de Italianen ons de deur hebben gewezen.”

Di Maio reageerde woedend op die mededeling. „We hebben alles gedaan om een regering te vormen in het belang van de Italianen”, stelde hij. „De PD zei nee en daar zullen ze de prijs voor betalen.”