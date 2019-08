Italiaanse Lega moet 49 miljoen terugbetalen

De Italiaanse regeringspartij Lega moet 49 miljoen euro terugbetalen in een tien jaar oude fraudezaak. Het Hof van Cassatie bepaalde dat voormalig leider van de partij Umberto Bossi en penningmeester Francesco Belsito niet meer persoonlijk vervolgd kunnen worden, omdat de zaak verjaard is. Maar het fraudebedrag moet door de partij in termijnen worden terugbetaald over een periode van 75 jaar.

Bossi en Belsito zouden tussen 2008 en 2010 subsidie van de overheid hebben gebruikt om persoonlijke uitgaven van Bossi en zijn familie te dekken. Het geld werd gebruikt voor het huren van luxe auto’s, huisverbouwingen en het betalen van tandartsrekeningen.

Sinds de rechtbank in Genua de eerste uitspraak tegen Lega deed in deze zaak in september 2018, worden de financiën van de partij grondig doorgelicht door justitie. De huidige leider Matteo Salvini ontkent dat er sprake is van financiële misstanden.