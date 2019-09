Een groot deel van de Planpincieux-gletsjer aan de Italiaanse kant van het Mont Blancmassief dreigt naar beneden te komen. In het Aosta-dal zijn twee hoofdwegen afgesloten en gebouwen en huizen ontruimd.

250.000 kubieke meter ijs is in beweging gekomen. Het onveilige deel van de gletsjer verplaatst zich met een snelheid van 50 tot 60 centimeter per dag, meldt de NOS.