Italiaanse gemeenten ruziën over „terreurlijk”

De Italiaanse gemeente Sesto San Giovanni ruziet met de grote buurman Milaan over kosten die zijn gemaakt voor het bewaren van het lichaam van de doodgeschoten pleger van de aanslag in Berlijn, Anis Amri. Milaan wil dat de kleinere gemeente daar voor opdraait omdat de terrorist in Sesto San Giovanni het leven liet.

Het lichaam van Amri werd eind juni, ruim een half jaar na de dodelijke aanslag op de kerstmarkt in de Duitse hoofdstad, naar Tunesië getransporteerd. Tot die tijd lag het in Milaan. Dat stuurde Sesto San Giovanni een rekening van 2160,18 euro maar burgemeester Roberto Di Stefano is niet van plan te betalen. Hij noemt de rekening „beschamend en beledigend” en verklaarde nooit geld van zijn burgers ten faveure van een terrorist te zullen uitgeven.

Di Stefano heeft de Italiaanse wet echter tegen zich. Die schrijft namelijk voor dat, als niemand aanspraak maakt op een lichaam, de gemeente waar de persoon overleed voor de kosten van conservering opdraait.