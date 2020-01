Italiaanse extremist veroordeeld voor bomaanslag in 1980

Een 67-jarige Italiaan heeft levenslang gekregen voor zijn aandeel in het opblazen van een treinstation veertig jaar geleden, waarbij 85 mensen omkwamen. De rechtbank bevond Gilberto Cavallini schuldig aan het verlenen van logistieke ondersteuning aan de mensen die de aanslag in Bologna uitvoerden.

Cavallini was in 1980 lid van de extreemrechtse organisatie Gewapende Revolutionaire Kernen (NAR). In de wachtruimte van het station ontplofte op 2 augustus 1980 een bom. Naast de doden raakten ook nog tweehonderd mensen gewond.

Cavallini, die een aantal misdrijven waaronder een moord heeft bekend, zit al 37 jaar in de gevangenis. Hij ontkent echter betrokken te zijn bij de aanslag op het treinstation. „Ik accepteer niet dat ik moet boeten voor iets dat ik niet gedaan heb”, zei hij tegen de rechtbank.

Tussen 1960 en 1980 vonden in Italië meer dan 12.000 aanslagen plaats waarbij in totaal 362 doden vielen. De aanslagen waren bedoeld om de regering in Rome te ontwrichten. Voor een groot deel waren extreemlinkse groeperingen verantwoordelijk voor de aanslagen, en in andere gevallen, zoals de explosie in Bologna, extreemrechtse organisaties.

Twee leden van de NAR zitten een levenslange gevangenisstraf uit voor de aanslag.