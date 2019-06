Italiaanse economie blijft „bescheiden”

De Italiaanse economie vertoont nog steeds geen tekenen van wezenlijke groei en de economische activiteit in dit derde land van de eurozone blijft ’‘bescheiden’’. Dit meldde woensdag het Italiaanse bureau voor de statistiek ISTAT, aldus persbureau ANSA. In het eerste kwartaal van 2019 lag het bbp 0,1 procent hoger dan in de drie voorafgaande maanden. Reden voor deze kleine toename waren vooral consumentenbestedingen, bedrijfsinvesteringen en een forse daling van de import.

De statistieken komen op een moment dat de Europese Commissie werk maakt van strafmaatregelen tegen de Italiaanse regering omdat die te veel geld leent en uitgeeft in de ogen van Brussel. De huidige regering van de rechts-populistische Lega en de tegen de gevestigde orde gerichte protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) stelt dat de economie niet aantrekt als de regering niet bereid is er meer geld in te pompen. De leiders van de Lega en de M5S stellen dat de bezuinigingen die Brussel wil, de economie verder verlammen. Ze willen onder meer belastingen verlagen en meer geld voor hulp aan arme landgenoten.

ISTAT meldde verder dat vorige maand het vertrouwen bij consumenten en ondernemers is toegenomen, maar de economie blijft op een bescheiden niveau presteren.