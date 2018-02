De 63-jarige dokter Roberto Anfosso legt bezoekjes af per paard. Paard Ambra brengt de dokter naar patiënten in de buurt van de stad Alba, in het zuiden van de Italiaanse regio Piëmont.

Anfosso lijkt met zijn witte haar, bril en snor zo weggelopen uit een film, maar hij doet zijn werk op deze manier al zeker tien jaar.