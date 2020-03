Italiaanse coronapatiënten naar Duitse ziekenhuizen

Ziekenhuizen in Saksen nemen minstens zes Italiaanse coronapatiënten over. „Dit is een belangrijk signaal dat we ook anderen kunnen helpen”, zegt premier Michael Kretschmer van de Duitse deelstaat.

De patiënten worden volgens Kretschmer overgenomen op verzoek van de Italiaanse autoriteiten. De premier zegt dat zo solidariteit getoond kan worden met Italië, maar dat artsen in Saksen ook de kans krijgen meer te leren over de behandeling van patiënten met het virus. Ziekenhuizen zouden al hebben aangegeven voldoende capaciteit te hebben om de extra patiënten op te vangen.

Italië is zwaar getroffen door het nieuwe coronavirus. Er zijn meer dan 6000 patiënten overleden: het hoogste aantal in de wereld. „In Italië nemen ze nu een lastig ethisch besluit. Ze moeten zes mensen kiezen om op het vliegtuig te zetten”, zegt de premier.

De ziekenhuizen in Saksen, een deelstaat met relatief weinig coronapatiënten, nemen mogelijk nog meer patiënten over. Er zou inmiddels zijn afgesproken dat zeker acht mensen naar Duitsland worden gebracht.