Italiaans spoor chaos na brandstichting

Door een aangestoken brand in een spoorwegtransformator aan de rand van Florence is er maandag een chaos op de belangrijkste spoorroute van noord naar zuid ontstaan in Italië. Circa 25 hogesnelheidstreinen zijn uitgevallen. De politie verdenkt anarchisten van de brandstichting en vermoedt dat het te maken heeft met een proces tegen bijna dertig anarchisten in Florence, aldus het persbureau ANSA.

Ook de beschikbare treinen hebben veel vertraging opgelopen. In Rome wachtten sommige reizigers bijna 3 uur op hun trein. Het regionale treinverkeer in de streek van Florence heeft erg veel last. Tussen 05.00 uur en 08.00 uur reden er helemaal geen treinen in de regio.