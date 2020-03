Italiaans leger haalt overleden patiënten uit getroffen gebied

Het Italiaanse leger heeft in het zwaar door het coronavirus getroffen noorden overleden coronapatiënten opgehaald, omdat plaatselijke begrafenisondernemers de aantallen niet meer aankunnen. Militairen hebben op de begraafplaats van Bergamo lijkkisten in vrachtauto’s geladen en zijn in de nacht de stad uit gereden, meldt de krant Eco di Bergamo. Een militaire woordvoerder bevestigde dat vijftien trucks en vijftig soldaten zijn ingezet om begraafplaatsen en crematoria in de regio te ‘ontlasten’.

De gemeente Bergamo had om hulp gevraagd omdat er plotseling zoveel begrafenissen en crematies zijn. De overledenen worden vervoerd naar andere provincies, waar het nieuwe coronavirus minder hard heeft toegeslagen. Woensdag steeg het aantal doden door het virus in Italië in 24 uur tijd met 475. Driehonderd daarvan overleden in de regio Lombardije waar Bergamo ligt. In Italië zijn inmiddels bijna 3000 mensen aan het virus bezweken.