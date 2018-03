Italiaan opgepakt over wie Kuciak schreef

De Slowaakse politie heeft een Italiaanse zakenman gearresteerd die door de onlangs vermoorde onderzoeksjournalist Jan Kuciak is beschreven in een artikel. De officier van justitie zei dat Antonino V. is opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij een internationale drugszaak.

Een rechtbank in Venetië had daarvoor een Europees opsporingsbevel uitgevaardigd en heeft gevraagd om uitlevering. Er zijn inmiddels zeventien mensen aangehouden op verdenking van drugshandel en witwaspraktijken.

Kuciak, die ook fraude in regeringskringen onderzocht, werkte totdat hij werd doodgeschoten aan een reportage over Italiaanse zakenlieden in Slowakije die banden zouden hebben met de Calabrische maffia. De moordenaar is spoorloos. De politie hield op 1 maart zeven personen aan voor ondervraging, onder wie V., maar moest hen weer laten gaan.