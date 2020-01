Italiaan in shock na doodrijden zes skitoeristen

De Italiaanse automobilist die zaterdagnacht in het Zuid-Tiroler wintersportdorp Lutago (Luttach) zes toeristen doodreed met te veel drank op, is in de loop van de dag in shocktoestand in een ziekenhuis opgenomen. Hij ligt op de psychiatrische afdeling. Media meldden dat hij zelfmoordneigingen toonde na het dodental te hebben gehoord.

De man reed met zijn wagen in op een groep van zeventien mensen, die bij een bushalte stonden te wachten. Zes van hen, allen twintigers, kwamen om het leven, elf anderen liepen verwondingen op. Vier gewonden zijn er ernstig aan toe. De 28-jarige bestuurder bleef zelf ongedeerd. Volgens de politie van Bolzano was hij onder invloed. De blaastest gaf een alcoholpromillage aan van 1,9. De man is aangehouden op verdenking van meervoudige doodslag.

Alle omgekomen slachtoffers, drie vrouwen en drie mannen, hebben de Duitse nationaliteit. Ze waren op weg naar hun onderkomens na een avondje uit. Lutago is vooral bij jongeren een populair skioord. Om te voorkomen dat ze dronken achter het stuur kruipen, rijden er ook ’s nachts pendelbussen.