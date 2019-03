Italiaan geeft verzet tegen verplichte inenting op

Ondanks fanatiek verzet tegen het verplicht inenten van kinderen, negeert slecht een kleine minderheid van de Italianen de vaccinatieplicht. Wel worden duizenden kinderen gedwongen om thuis te zitten.

Zeven kinderen in Lucca, één in Palermo, vijftien in de regio Campania. Schoolhoofden in geheel Italië zijn deze week begonnen met het uitsluiten van kinderen onder de zes jaar die niet zijn ingeënt. Dat is het gevolg van de wet op de verplichte inenting: ieder kind moet tien prikken krijgen. De wet stamt weliswaar uit 2017, maar werd aan het begin van dit schooljaar voor een half jaar opgeschort. Maandag liep die periode af.

Boete

In heel Italië zullen naar verwachting enkele duizenden kinderen van onder de zes jaar noodgedwongen thuis blijven. Hun ouders hebben geen vaccinatiebewijs kunnen overhandigen. Vanaf zes jaar kunnen kinderen ook niet-gevaccineerd naar school, maar in dat geval kunnen ouders boetes opgelegd krijgen die kunnen oplopen tot 500 euro. In een extreem geval kan de rechter zelfs overgaan tot het opheffen van het ouderlijk gezag.

De vaccinatiewet heeft hoe dan ook het beoogde resultaat bereikt. Uit een telling in dertien van de twintig Italiaanse gewesten blijkt dat de vaccinatiedekking terug op peil is.

Het inentingspercentage was begin 2017 gedaald tot onder 80 procent van de bevolking en is nu weer terug op de norm van 95 procent die de Wereldgezondheidorganisatie aanhoudt.

De opschorting van de vaccinatiewet was het gevolg van het verzet van de regeringspartijen Lega als Vijfsterrenbeweging, die sinds juni vorig jaar aan het roer zitten. De regering broedt nog steeds op een wetswijziging en zou willen dat er meer ruimte komt voor de eigen keuze van ouders rond vaccinatie. Dat zou betekenen dat alleen in noodgevallen de inenting verplicht wordt. Een mazelenepidemie heeft vorig jaar zeven slachtoffers gemaakt. Deze epidemie is mogelijk de oorzaak dat het verzet tegen inenting onder de bevolking is gebroken.

Uitzondering

De enige provincie waar de tegenstand nog groot is, is Alto Adige (Zuid-Tirol). Deze autonome provincie heeft als uitzondering tot volgend schooljaar de tijd gekregen om zich aan de vaccinatiewet te houden.

Alto Adige wil er eigenlijk niets van weten. Toen de vaccinatiewet in juli 2017 werd ingevoerd, stemde het provinciale parlement er unaniem tegen. In dezelfde tijd dreigden 130 families asiel in Oostenrijk aan te vragen om zo niet te hoeven te voldoen aan de inentingsverplichting.

Begin deze maand ondertekenden 15.000 mensen een petitie die het provinciale parlement oproept zich tegen de inentingswet op te stellen. De vaccinatiegraad ligt in Alto Adige met zo’n 85 procent beduidend lager dan in de rest van het land.

Officieel speelt religie geen rol in het vaccinatieverzet in Zuid-Tirol, maar Alto Adige is één van de meest strikt rooms-katholieke provincies van Italië.