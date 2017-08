Italië ziet aantal bootmigranten halveren

Het aantal migranten dat in juli vanuit Afrika overstak naar Italië is in juli ruim gehalveerd vergeleken met de maand daarvoor. Het waren er 10.160, het laagste aantal voor de maand juli sinds 2014. In totaal kwamen dit jaar tot nu toe 93.900 mensen over zee aan in Italië, vergelijkbaar met 2016.

Dat blijkt uit cijfers van Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie. Die stelt dat de daling komt door de slechte weersomstandigheden in de eerste helft van juli en gevechten bij Sabratha, een belangrijke vertrekplaats in Libië. Ook zou de verhoogde activiteit van de Libische kustwacht mensensmokkelaars ontmoedigen. Vooral mensen uit Nigeria, Eritrea, Soedan en Mali stapten vorige maand toch op een bootje.

In Spanje kwamen in juli ongeveer 2300 bootmigranten aan, vier keer meer dan in juli 2016. Het totaal staat dit jaar op zo’n 11.000, meer dan in heel 2016. De stijging is volgens Frontex onder meer het gevolg van de ontmanteling van geïmproviseerde kampen in Marokko en Algerije.

In de eerste zeven maanden kwamen 127.100 mensen illegaal de EU binnen. Dat is twee derde lager dan in die periode vorig jaar.